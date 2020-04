Diante das medidas previstas para combater a disseminação do Coronavírus, empreendedores de Paranavaí e região podem buscar atendimento do Sebrae/PR por meio digital. A entidade mobilizou os colaboradores em uma força-tarefa para realizar online ou por telefone, sem custos, os atendimentos para auxiliar os empresários na crise.

O contato com essa força de trabalho pode ser feito por meio do portal do Sebrae/PR (https://www.sebraepr.com.br/), whatsApp (41-99787-8003), pelo 0800 570 0800 ou pelo telefone (44) 3424-5550 do Sebrae/PR, em Paranavaí, das 8h às 18h.

De acordo com a consultora do Sebrae/PR, Rafaela Cristina da Silva, com o atendimento presencial suspenso, os consultores locais e outros técnicos e especialistas da entidade oferecem suporte a distância, com informações em diversas áreas.

“O atendimento já oferecido pelo Sebrae/PR continua pelos canais online e de forma gratuita. Neste momento de crise, estamos ajudando os empreendedores a encontrar caminhos e a traçar estratégias que podem ajudar a superar as dificuldades, bem como a buscar soluções para problemas específicos, como na área de finanças”, explica Rafaela.

Além do Sebrae/PR, em Paranavaí os empresários também podem buscar apoio junto ao Ponto de Atendimento ao Empreendedor (cristina.prates@agentepr.com.br ou 44-3421-5400) e à Sala do Empreendedor (saladoempreendedorpvai@gmail.com).

Conteúdos disponíveis

Além do atendimento digital com os colaboradores, o Sebrae/PR oferece conteúdo online por meio do portal, onde o empresário tem acesso livre e gratuito a orientações, exemplos de outros empreendedores que encontraram soluções inovadoras, dicas de como lidar com a atual situação, além de cursos diversos.

Estão disponíveis também materiais gratuitos, como planilhas, e-books e infográficos. E é possível participar de mais de 100 palestras, oficinas e cursos EAD em áreas como gestão, marketing, mercado e vendas, planejamento, empreendedorismo e outros.

Na plataforma Comunidade Sebrae, os empreendedores podem conferir textos e conteúdos exclusivos sobre o universo do empreendedorismo e dos micro e pequenos negócios, inclusive com conteúdos relacionados ao Coronavírus. Já o Canal do YouTube apresenta o Conecta, com informações e entrevistas exclusivas em vídeo.

O Sebrae/PR oferece ainda ferramentas exclusivas, como a Jornada Empreendedora, que traz elementos completos para a criação e maturação do negócio, o Trilhas do Conhecimento, com materiais voltados para a gestão financeira e de vendas.

Segundo um levantamento da entidade, alguns dos setores mais afetados pela crise do Coronavírus são construção civil, alimentação fora do lar, moda e varejo tradicional. Ao todo, há uma lista de dez segmentos que envolvem mais de 21,5 milhões de empregos. Confira aqui o estudo completo. Além disso, a entidade elaborou um texto com dicas de gestão para os empreendedores enfrentarem o Coronavírus e um Guia de Gestão Financeira para pequenos negócios.

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional Noroeste do Sebrae