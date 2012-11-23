Secretaria de Educação abre chamamento público para credenciamento de fornecedores para o Programa Cartão Pvai Educa

A Secretaria Municipal de Educação de Paranavaí abriu chamamento público para credenciar empresas interessadas em fornecer materiais didáticos escolares e uniformes aos beneficiários do Programa Cartão Pvai Educa. A partir de 2026, o programa atenderá estudantes, professores e agentes de apoio da rede pública municipal por meio de um cartão magnético nominativo com função débito, que possibilitará a compra dos itens em estabelecimentos credenciados.

Podem participar empresas jurídicas que comprovem regularidade fiscal e trabalhista, possuam alvará de funcionamento e atuem no ramo de materiais escolares e uniformes.

O credenciamento é contínuo e a documentação deve ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1596, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A fiscalização será feita pela Secretaria Municipal de Educação, que poderá aplicar penalidades que vão desde multas até exclusão do programa em caso de irregularidades.

Para mais informações e consulta ao edital completo, acesse o Diário Oficial do Município pelo link:

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/load/48C830C3

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí