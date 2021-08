Secretaria de Meio Ambiente muda sua sede para o Parque Ouro Branco

A Secretaria de Meio Ambiente, a partir da próxima terça-feira, dia 31 de agosto, passará a ter como sede o Parque Ouro Branco. Equipamentos, móveis e demais pertences da secretaria estão sendo levados nesta segunda-feira (30/8) e a partir de terça os atendimentos já acontecem na nova sede.



Nova sede da Secretaria de Meio Ambiente no Parque Ouro Branco





Por muitos anos os servidores do Meio Ambiente trabalharam no prédio ao lado Bosque Municipal, na Vila Operária. Agora, os trabalhos serão concentrados no Parque Ouro Branco, facilitando ainda mais o acesso e o contato com a população.

