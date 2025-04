Secretaria de Meio Ambiente realizará coleta de lixo eletrônico no dia 1º de maio

No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) promoverá uma ação de coleta de lixo eletrônico. A atividade será realizada das 8h às 13h, na Praça dos Pioneiros, e contará com a presença de servidores da Secretaria, que estarão no local para receber os resíduos eletrônicos descartados pela população.

A ação tem como objetivo incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos inutilizados, promovendo a sustentabilidade e reduzindo os impactos negativos causados pelo descarte irregular.

A população poderá levar itens como celulares, carregadores, cabos, computadores, monitores, eletrodomésticos de pequeno porte, entre outros resíduos eletrônicos.

“A iniciativa é uma oportunidade para os munícipes contribuírem com a preservação do meio ambiente e com a construção de uma cidade mais consciente e limpa”, disse o secretário Municipal de Meio Ambiente, Alessandro Cordeiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí