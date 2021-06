Secretaria de Meio Ambiente recupera ponte e revitaliza trilhas do Bosque Municipal

A Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, finalizou esta semana o trabalho de recuperação da ponte e revitalização das trilhas do Bosque Municipal Prefeito Antônio José Messias, na Vila Operária. O trabalho foi realizado através de uma PPP (Parceria Público Privada).



“A ponte do Bosque estava em péssimas condições de uso, chegando até a apresentar risco para as pessoas que frequentavam o local. Através da Parceria Público Privada, conseguimos a doação dos materiais e os servidores da Secretaria de Meio Ambiente entraram com a mão-de-obra, desmanchando toda a estrutura velha e fazendo uma nova ponte com cor viva para se destacar ainda mais no meio da mata. A equipe do município também fez a capina manual em toda a extensão da trilha, além da pintura dos meios-fios e a instalação de bancos em torno do lago. Agora o Bosque com 100% das suas trilhas liberadas e bonito como nunca para receber a visitação da população”, avaliou o secretário de Meio Ambiente do município, Walther Barbosa de Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí