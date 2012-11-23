Secretaria de Saúde abre chamamento público para locação de imóvel do Programa Paranavaí Sem Dor

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí publicou o Chamamento Público nº 04/2025 para locação de um imóvel que será destinado ao funcionamento do serviço de especialidades Programa Paranavaí sem Dor, voltado à assistência em saúde de pessoas com dor crônica.



O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, 21 de julho de 2025. Os interessados têm 15 dias úteis, a partir da data da publicação, para apresentar propostas.

O imóvel deve estar localizado na área central da cidade e atender às especificações previstas no edital. O processo busca garantir transparência e igualdade de oportunidades, assegurando ampla participação e evitando qualquer suspeita de favorecimento.

As propostas devem ser enviadas por meio de processo digital no site oficial da Prefeitura: https://paranavai.atende.net/. Basta clicar em “Acessar”, selecionar no campo “Assunto” a opção Secretaria Municipal de Saúde e, no campo “Subassunto”, a opção Proposta ao Chamamento Locação de Imóvel, seguindo todos os requisitos listados no edital.

O Edital de Chamamento está disponível no link:

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/load/E8B3715A

Os interessados em participar poderão se inscrever por meio do link: https://paranavai.atende.net/autoatendimento/servicos/emissao-de-processo-digital.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí