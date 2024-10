Secretaria de Saúde faz Censo Municipal para cadastro de pessoas com deficiência

A Secretaria de Saúde de Paranavaí deu início nesta segunda-feira (14/10) a um Censo Municipal que pretende coletar informações para formar um cadastro de pessoas com deficiência na cidade. O Censo Municipal da Pessoa com Deficiência será feito através do preenchimento de um formulário on-line disponível no link: https://bit.ly/3A1vKjp. O prazo para se cadastrar é até o dia 31 de outubro.

Segundo a equipe da Secretaria de Saúde, o objetivo do Censo Municipal da Pessoa com Deficiência é mapear e conhecer as necessidades de saúde desta população, além de ajudar na elaboração de políticas públicas voltadas para o segmento. Na pesquisa, os participantes responderão questões sobre dados demográficos e socioeconômicos.

Além disso, o estudo pretende coletar informações sobre os diferentes tipos de deficiências, sejam as definitivas ou transitórias, como deficiência visual, auditiva, física, intelectual e ainda o Transtorno do Espectro Autista (TEA). As pessoas que tiverem mais de uma deficiência também poderão responder como deficiência múltipla.

A Secretaria de Saúde também está disponibilizando um cartaz em todas as Unidades Básicas de Saúde, onde é possível fazer a leitura do QR Code que direciona diretamente para o preenchimento do formulário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí