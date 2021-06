Secretário avalia: "Paranavaí experimenta uma boa recuperação econômica"

“Um dos maiores desafios dos municípios brasileiros com o período de pandemia de Covid-19 tem sido conseguir manter o equilíbrio da economia. Mas Paranavaí tem experimentado uma boa recuperação econômica”, avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedectu), Carlos Emanuel Rodrigues.



Paranavaí experimenta uma boa recuperação econômica





Segundo um levantamento feito pela Sedectu, no primeiro quadrimestre de 2021 Paranavaí acumulou um saldo positivo de 615 novos postos de trabalho – 123 em janeiro, 242 em fevereiro, 86 em março e 164 em abril. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) utilizado em âmbito nacional pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Outro fator positivo é o número de novas empresas abertas na cidade. Enquanto em todo o ano de 2020 foram abertas 424 novas empresas em Paranavaí, em 2021 (de 1º de janeiro a 17 de maio) foram 396 registros de abertura de novas empresas. Ou seja, em quatro meses e meio foi registrado o equivalente a 93% do número de empresas abertas em todo o ano de 2020.

“Ainda neste mês de junho daremos início à segunda fase do Plano de Retomada Econômica Paranavaí 5.0, que começamos a implantar em 2020. Além todo o suporte às atividades mais atingidas pela crise da pandemia em Saúde, para este ano já contratamos mais dois Planos de Suporte à Retomada Econômica – um para Compras Públicas e outro para a instituição de uma Carta Consulta para o Parque Tecnológico AGRO+i. Já estamos colhendo os bons frutos de todo planejamento econômico que iniciamos no ano passado, diante do cenário de pandemia”, aponta Carlos Emanuel.

