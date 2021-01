Secretário de Desenvolvimento anuncia construção de parque e investimentos à Coopervaí

Representantes do Legislativo Paranavaiense receberam nesta manhã, 28/1, a presença dos deputados estaduais Tião Medeiros e Luiz Cláudio Romanelli e do secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Márcio Nunes para falar sobre investimentos na cidade.

“Há 35 anos, Paranavaí tem um problema social, ambiental, que todos já conhecem, que é o buracão da Vila Operária. O município fez o projeto e o Estado com o Programa Parques Urbanos, permite recuperar áreas degradadas aliando desenvolvimento e sustentabilidade, com foco na preservação ambiental, garantindo lazer e a prática de esportes à população”, explicou Tião Medeiros.

O projeto prevê 3 etapas. Na primeira etapa serão construídos o campo de futebol, vestiários, instalação hidráulica e elétrica, metais e louças, acesso e guarita do campo. Na segunda etapa serão construídas arquibancadas, quadra de vôlei, quadra poliesportiva, quadra de tênis e sanitários e na terceira etapa pista de skate, calçada, pista de caminhada, playground, e academia da terceira idade.

Em seu discurso, Nunes garantiu a liberação de recursos para a construção do parque urbano na Vila Operária e investimentos à Cooperativa de Seleção de Materiais Recicláveis e Prestação de Serviços de Paranavaí, Coopervaí. “O KIQ fez a parte dele que era desenvolver um projeto para revitalizar a área degradada e nós estamos assegurando recursos na ordem de R$ 9 milhões. Se estiver tudo certo, vamos dar início ao processo licitatório para a construção deste parque à população. [...] Também garantimos um barracão de 300 metros quadrados, uma empilhadeira hidráulica e um caminhão baú à Coopervaí, para dar agilidade. No mais, gostaria de dizer que estamos de portas abertas e que nosso governo tem respeito a todos os municípios do Paraná”, sustentou.

Em nome da Câmara de Paranavaí, o presidente Leônidas Fávero Neto, destacou o trabalho realizado pelo município e parabenizou a atuação dos deputados e do secretário. “Gostaria de dizer o tamanho da minha felicidade em receber os deputados Tião e Romanelli e o secretário Márcio, pois todo o trabalho que já foi dito aqui, podemos frisar que o principal intento alcançado foi colocar Paranavaí no mapa político do Estado, fazendo com que o Paraná devolva um pouco daquilo que a região noroeste já produziu pelo nosso Estado. Eu te parabenizo Tião e agradeço também ao deputado Romanelli e ao secretário Márcio pelas boas notícias dadas hoje, que nada mais é do que uma resposta do Governo do Estado ao excelente trabalho desenvolvido pelo nosso prefeito KIQ, que tem hoje, o reconhecimento popular na cidade e região de Paranavaí, juntamente com seu vice, Pedro Baraldi. E digo, que não só esta Casa está de portas abertas, mas a cidade de Paranavaí está de portas abertas”, disse.



Proposta de parque no buracão da Vila Operária





O prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes, KIQ, falou que com a aprovação do projeto, o campo de futebol do Estrela Vermelha irá para o novo parque. “Colocamos grade com a intenção de melhorar o local, mas infelizmente está horrível. Este local já foi até cemitério clandestino. Tudo é jogado lá. [...] Ficamos felizes de contar com um governo sério. Apesar das diferenças políticas, nosso governador Ratinho Júnior nunca fechou as portas para Paranavaí. Então só temos a agradecer e dizer que esta obra vai marcar a história desta cidade”, comemorou.

Companheiro de legislatura de Tião e também atuante na região noroeste, Romanelli frisou que ficou feliz de ver Paranavaí bem estruturada. “É uma cidade bonita, iluminada e bem pavimentada. Gostaria de desejar uma ótima legislatura aos vereadores e dizer que a Assembleia quer interagir com os municípios. Sintam-se a Assembleia como a casa de vocês. E viva Paranavaí”, finalizou.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí

Com informações da Assessoria de Comunicação - Deputado Tião Medeiros