Secretário de Estado Norberto Ortigara é o novo Cidadão Honorário de Paranavaí

Uma noite de muitos abraços, muitos sorrisos e muitas emoções. Assim foi a cerimônia de entrega do Título de Cidadão de Honorário de Paranavaí ao secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Anacleto Ortigara, realizada nesta sexta-feira (1º/3) na Aciap. O Título de Cidadão Honorário foi concedido pelo Executivo Municipal, através de proposta do secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa de Sousa, e do prefeito Delegado KIQ, em reconhecimento à brilhante atuação de Ortigara e suas relevantes ações em prol do agronegócio de Paranavaí e região.

Homenagem – “Durante a gestão, o Executivo podia fazer duas indicações de Título de Cidadão Honorário. No primeiro mandato, destinamos um dos títulos ao Gilmar Pinheiro que já está há mais de 40 anos trabalhando no setor contábil da Prefeitura. E hoje, temos a honra de destinar este título ao Norberto Ortigara. Um homem que vem participando ativamente do agronegócio de Paranavaí e da nossa região também há mais de 40 anos. Já exerceu vários papeis na gestão governamental e sempre deu atenção especial às necessidades e reivindicações dos nossos produtores. Ele tem um coração ligado à Paranavaí e merece ser reconhecido como um dos nossos”, destacou o prefeito Delegado KIQ.

Para o secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa de Sousa, “o Norberto é mais que merecedor dessa honraria, por toda trajetória e toda a história que ele vem escrevendo junto à nossa cidade e nossa região ao longo de mais de 45 anos. É um homem simples, que saiu do campo e aprendeu com a família sobre vários tipos de cultivo, e tem dedicado sua vida à força motriz que move nosso país, que é a agricultura. É só olhar para o currículo dele, que é extenso, para ver o que nos motivou a conceder esse Título de Cidadão Honorário ao Norberto. Ele não é um secretário de Estado de um governador só, ele é um secretário do Paraná, porque já atuou em várias gestões, de governadores diferentes. Um homem que realmente fez muito e continua fazendo muito por nossa cidade, que marcou a nossa história e continua trabalhando pelo agro incansavelmente. Só posso agradecer ao prefeito KIQ por ter apoiado essa indicação e aos vereadores por terem votado aceitado por unanimidade a entrega dessa honraria”.

“Para nós, da Câmara, é inquestionável o merecimento do Ortigara a este Título. Já vimos e ouvimos sobre tantos feitos importantes intermediados por ele para a nossa cidade e região. É um homem resoluto, prático, determinado, disposto a encarar os desafios e resolver os problemas com sobriedade e seriedade, sempre pensando no que é melhor para as pessoas”, elogiou o presidente da Câmara de Paranavaí, vereador Luís Paulo Hurtado.

Reconhecimento Estadual e Federal – O empresário Maurício Gehlen participou da cerimônia de entrega de Título de Cidadão Honorário, representando o deputado estadual Adriano José. “O Estado do Paraná deve muito ao Norberto, por sua atuação sempre muito assertiva e firme, especialmente nos momentos de crise no setor produtivo. Se conseguimos enfrentar muitos desafios como a febre aftosa, o greening e tantos outros, foi porque tivemos sua liderança e direção focadas em fazer aquilo que era o melhor para todos, no Estado todo”, enfatizou Gehlen.

Mesmo não podendo estar presente por incompatibilidade de agenda, o deputado federal Tião Medeiros enviou uma carta que foi lida durante o cerimonial. “Ortigara é um profundo conhecedor da agricultura paranaense. Merecedor de todas as homenagens. Sou imensamente grato por tudo que Norberto já fez por nossa querida cidade de Paranavaí e pelo estado do Paraná. Para quem não sabe, esse homem simples, prático, que atende todas as demandas com compromisso e responsabilidade, foi um dos principais responsáveis para que o Paraná obtivesse o Certificado de Área Livre de Aftosa sem vacinação. Ortigara também é responsável pelo programa de energia solar no campo com juro zero para o produtor, entre tantos outros programas que beneficiam os agricultores, e tornam o Paraná uma potência, ganhando cada vez mais destaque no agronegócio nacional. Querido Ortigara, continue contribuindo com suas ideias inovadoras e trabalhando arduamente pelo desenvolvimento do nosso Estado”, ressaltou.

/strong>Agradecimento – Muito alegre e emocionado, Ortigara agradeceu a homenagem e disse que sente “orgulho por poder ser chamado de Cidadão Paranavaiense. Foi aqui que comecei minha caminhada profissional, uma área até então pouco conhecida no interior do nosso Estado, e para onde fui enviado com o desafio de atender as demandas do setor da agricultura emergente. Já passaram 46 anos desde que comecei minha jornada no setor agrícola, aqui em Paranavaí. Tenho muito carinho por esta terra, onde a terra é fértil, onde tudo que se produz é bem-sucedido. Posso dizer que sou um profissional realizado por poder contribuir com a evolução do agro no nosso Estado e um homem realizado por ser tão carinhosamente reconhecido por amigos e lideranças tão importantes aqui do Noroeste do Paraná”.

Currículo – Norberto Anacleto Ortigara, filho de Bortolo Ortigara e Vitória Zanatta, agricultores familiares, nasceu em Seberi-RS, em 08 de junho de 1955. Família numerosa (é irmão de mais 12). Nasceu na roça, nela se criou. Dedicou boa parte da vida até os 18 anos a cultivar a terra com arado de bois, enxada e outros equipamentos rudimentares.

Formou-se Técnico Agropecuário no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen-RS, ligado à Universidade Federal de Santa Maria-RS.

Escolheu o Paraná para morar, trabalhar e criar seus 3 filhos. No início dos anos 70, três dos seus irmãos já tinham se instalado em Curitiba; ele, então resolveu seguir seus irmãos.

Aprovado em concurso público na ACARPA (hoje IDR-PR), optou por cursar Economia, na Universidade Federal do Paraná, onde ingressou, em 10° lugar, em 1974. Para sustentar-se, trabalhava de dia (SHARP, FORD do Brasil) e estudava à noite. Formou-se economista em 1977, em 3° lugar, tendo prestado apenas 4 provas finais.

Ingressou por concurso público na Secretaria da Agricultura do Paraná, em 15/03/1978, tendo ocupado todos os postos, progredindo na carreira, até Secretário de Estado. Aposentou-se como servidor público após 37 anos, em setembro de 2015.

Lotado no Departamento de Economia Rural – DERAL, iniciou suas atividades como pesquisador no Escritório Regional de Paranavaí. Em 1979 foi transferido para Curitiba, onde tornou-se analista do mercado agrícola, chefe da Divisão de Conjuntura Agropecuária, Diretor do DERAL em duas oportunidades (1989 a 1994) e 1995 a 1998), foi Diretor Geral da SEAB em duas oportunidades (1994 e de 1999 a 2002). Nessas funções, sempre empregou seu tempo profissional de mais de 10 horas por dia para analisar, compreender e construir soluções para os problemas da agricultura e da família rural. É reconhecido pelo dinamismo e pelo amor ao trabalho. É respeitado pelo amplo conhecimento da agricultura e da política agrícola. Especialista em custos, influenciou a política brasileira de sustentação de preços.

Em 2005, convidado pelo então prefeito Beto Richa, para integrar a equipe da Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba, primeiramente como Superintendente, e de 2006 a 2010, como Secretário Municipal de Abastecimento, tendo contribuído para uma verdadeira revolução nos mecanismos de abastecimento da cidade, modernizando e incrementando a agricultura urbana, as feiras e sacolões, a requalificação do mercado municipal, a implantação dos 4 restaurantes populares, a consistente ampliação dos armazéns da família de Curitiba e RMC e, a implantação do primeiro mercado público de orgânicos do Brasil. Foi a melhor fase de atenção alimentar às famílias carentes da história de Curitiba.

Em 2011, após coordenar a Campanha ao Governo de Beto Richa e por conhecer a agricultura e o Estado, foi convidado a assumir as funções de Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, coordenando uma grande equipe responsável pelas ações de pesquisa agrícola (IAPAR), assistência técnica (EMATER), defesa sanitária (ADAPAR), abastecimento alimentar (CEASA), serviços ligados ao campo (CODAPAR), agroecologia (CPRA), fomento etc.

Na sua gestão de 2011 até início de 2018, foram retomados os princípios de sustentabilidade que fizeram do Paraná único no mundo, investindo fortemente no desenvolvimento das boas práticas agrícolas e na garantia da sanidade plena, na segurança dos alimentos, na adequação de estradas rurais, na agroecologia, de modo a atender os agricultores familiares, do agronegócio às comunidades mais fragilizadas, enfim o meio rural paranaense.

Entendendo muito relevante para a segurança alimentar e para assegurar a presença da produção paranaense nos melhores mercados do mundo, articulou a criação da Agência de Defesa Agropecuária – ADAPAR.

Como Secretário implementou um novo momento na SEAB, atuando em parceria com todos os segmentos, de forma respeitosa, com diálogo franco, objetivo e permanente.

Em 2018, aceitou o desafio de coordenar a campanha vitoriosa do então candidato ao Governo, Carlos Massa Ratinho Junior.

No início do novo Governo, Norberto poderia ter assumido outros desafios no Estado, mas mais uma vez optou por cuidar da Agricultura do Paraná, sua paixão. Uma nova oportunidade para dar continuidade aos seus projetos. Desde então implantou os Programas: Coopera Paraná; Banco do Agricultor Paranaense; Compra Direta Paraná; Renova Paraná; Revitis Paraná; Banco de Alimentos; Restaurantes Populares, Cozinhas e Hortas Comunitárias. Intensificou significativamente o Programa de Pavimentação de Estradas Rurais, com mais de 1000 km de estradas rurais pavimentadas.

Ampliou as ações de sanidade agropecuária e, em 2021, o Paraná conquistou o histórico Certificado Internacional de Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação e Livre de Peste Suína Clássica. Em 2020, após regulamentação da lei, foi implantado o SUSAF – Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar Artesanal e de Pequeno Porte, que permite que as pequenas agroindústrias aumentarem seus negócios, comercializando seus produtos em todo o estado.

Reestruturou o Sistema Estadual de Agricultura, criando o IDR-PARANÁ, entidade referência no meio rural que uniu EMATER, IAPAR, CPRA e CODAPAR, congregando a pesquisa, assistência técnica e extensão rural, o fomento e a agroecologia.

Como Secretário, esteve em quase todos os municípios do nosso estado, visitando agricultores, assentados, cooperativas, agroindústrias, lideranças do setor, universidades, colégios agrícolas e até presídios, sempre com o objetivo de compreender as necessidades, reconhecer as boas experiências e aprender com os avanços.

Norberto sempre trilhou pelo caminho do conhecimento. Concluiu cursos de Especialização em Economia Rural (1982) e Gestão Pública em Segurança Alimentar (2010).

Atuou como conselheiro ou Presidente de inúmeros conselhos de Administração ou Fiscais, tais como ADAPAR, EMATER, CEASA, CLASPAR, CODAPAR, CPRA, IAPAR, SIMEPAR, SANEPAR. É, ainda, Conselheiro da ParanaPrevidência, da Celepar e da Agência de Fomento do Paraná. Foi, também, presidente dos Fundos de Abastecimento Alimentar e de Segurança Alimentar de Curitiba.

Foi Conselheiro, Diretor, Vice-presidente e Presidente do Conselho Regional de Economia – CORECON-PR.

Autor de diversos textos, artigos e estudos ligados ao comportamento da agricultura paranaense.

Em 2023 reassumiu como Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, a convite do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

