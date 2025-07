Secretário de Segurança Pública do Paraná estará em Paranavaí nesta quinta (24) para reunião regional e lançamento da Operação Sinergia II

O município de Paranavaí recebe nesta quinta-feira, dia 24 de julho, a visita oficial do secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira. A agenda do secretário na cidade começa pela manhã, com uma reunião na sede da Amunpar (Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense), ao lado do prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, prefeitos dos municípios da região, lideranças políticas, autoridades das forças de segurança e imprensa regional.

O encontro regional tem como objetivo alinhar estratégias e fortalecer a cooperação entre o Governo do Estado e os municípios da região Noroeste, debatendo investimentos e ações conjuntas para a área da segurança pública.

Já no período da tarde, às 15h, o secretário Coronel Hudson e o prefeito Mauricio Gehlen estarão na Praça dos Pioneiros para a solenidade oficial de abertura da Operação Sinergia II em Paranavaí. A operação é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e reúne, de forma integrada, a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, com foco no reforço da segurança, prevenção de crimes e ações ostensivas na cidade.

“A presença do secretário em nossa cidade representa o reconhecimento da importância da nossa região e reafirma o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública. Estamos trabalhando em conjunto para garantir mais segurança e tranquilidade à população”, destacou o prefeito Mauricio Gehlen.

A Operação Sinergia II integra um esforço estadual coordenado, que busca ampliar a presença das forças de segurança nas ruas, combater a criminalidade e fortalecer a sensação de segurança no município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí