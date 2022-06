"Semana do Meio Ambiente" teve coleta de lixo eletrônico, plantio de mudas e soltura de peixes em Paranavaí

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, executou na última semana diversas ações em comemoração a semana do meio ambiente (31 de maio a 5 de junho). Entre as ações realizadas estão, por exemplo, plantio de mudas de árvores e até a soltura de peixes.

“Nós sabemos da importância de medidas que impactem o meio ambiente de forma positiva. Temos feito diversas ações, não apenas nesta data. Mas como forma de homenagear esta semana tão importante, conseguimos fazer algumas importantes e que trarão benefícios seja em curto, médio ou longo prazo”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Entre as ações do município estão o plantio de mais de três mil mudas de árvore em diversos pontos da cidade (cerca de 350 no Parque Ouro Branco), a soltura de mais de três mil alevinos (peixes juvenis) e a campanha de coleta de lixo eletrônico.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí