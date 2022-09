Semana Nacional do Trânsito tem como foco conscientização com crianças

A Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de incentivar junto à sociedade um trânsito mais seguro. As ações de conscientização coordenadas pela Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, buscam melhorar o trânsito de Paranavaí.

Com o tema “Juntos Salvamos Vidas”, a campanha de conscientização e educação no trânsito está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Educação e a 14ª Ciretran/Detran-PR (Regional Paranavaí) com atendimento a crianças da rede municipal de ensino para que esses futuros motoristas sejam respeitadores das normas de trânsito.

“A conscientização dos motoristas na atualidade cabe a aplicação de penalidade financeira, pois somente após a autuação que muitos deixam de cometer as repetidas infrações. Por diversas vezes são realizadas blitz educativas com as temáticas que mais incidem em acidentes como álcool e direção, excesso de velocidade, uso do cinto de segurança e ainda somos surpreendidos com notícias trágicas envolvendo tais imprudências”, afirma o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner.

Reafirmando que nos dias atuais a conscientização e educação no trânsito deve ser voltada aos pequenos, as entradas e saídas das escolas normalmente são péssimos exemplos, onde os responsáveis não seguem as normas de trânsito por comodidade própria.

“Muitas vezes, infelizmente, os pais dão exemplos ruins aos seus filhos, agindo de forma errada. Semanalmente recebemos pedidos das instituições educacionais para acompanhamento desses locais, porém, após as fiscalizações, sem a presença dos agentes de trânsito, as infrações tornam a serem cometidas”, explica o secretário.

A Semana Nacional do Trânsito de 2022 tem como intuito promover a reflexão sobre o comportamento diário de cada cidadão em seus deslocamentos. Os condutores, passageiros, ciclistas e pedestres precisam se sensibilizar e despertar a reflexão nos protagonistas deste cenário sobre a necessidade de mudança de atitude no trânsito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí