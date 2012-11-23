Semana Nacional do Trânsito terá programação em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat) preparou uma programação especial para a Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. Durante o período, serão realizadas blitzes educativas em diferentes pontos da cidade, com a participação dos agentes da Diretoria de Trânsito (Ditran) e apoio da Guarda Municipal. As ações incluem orientações e distribuição de panfletos aos motoristas e pedestres.

Além das blitzes, a programação contará com atividades lúdicas em escolas e ações de conscientização em locais públicos.

“O trânsito é um espaço coletivo, onde cada atitude faz a diferença. Aproveitamos este mês de setembro, marcado também pelo movimento do Setembro Amarelo, para destacar que cuidar da vida é a nossa prioridade, seja no combate ao suicídio ou na prevenção de acidentes. A conscientização é o caminho para salvarmos vidas”, destacou o secretário Dr. Ademir Giandotti Junior.

Confira a programação:

18/09 – Blitz Educativa (semáforo ao lado do Banco do Brasil – 9h30) | Blitz Educativa (Sumaré – 14h30)

19/09 – Blitz Educativa em frente à Escola Getúlio Vargas – 11h15

22/09 – Atividade lúdica (Educandário São José – 9h) | Blitz Educativa (Graciosa – 14h30)

23/09 – Blitz Educativa em frente ao Colégio Bonaparte – 11h45

24/09 – Atividade Educação no Trânsito (na Praça dos Pioneiros com a Escola Cecília Meireles – 9h30)

25/09 – Blitz Educativa em frente ao Colégio Intentus – 11h45 | Blitz Educativa em frente à Blockton – 15h

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí