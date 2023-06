Semel vai orientar interessados a se inscrevem no Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte

Entidades esportivas que queiram apresentar projetos para serem subsidiados pelo Governo do Estado já podem realizar a sua inscrição. O Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte) lançou seu edital. As inscrições vão até o dia 24 de julho.

Para tirar dúvidas e auxiliar as entidades, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) oferece atendimento diariamente. “Nós já tivemos projetos contemplados e nos últimos anos eram poucos recursos disponibilizados. Com o aumento do valor, podemos garantir mais projetos e desenvolver ainda mais o esporte em Paranavaí”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

O edital do Governo do Estado disponibilizou R$ 50 milhões para projetos esportivos que serão executados em 2024 e 2025. Os projetos podem ser em cinco categorias: formação esportiva; vivência esportiva, fundamentação e aprendizagem da prática esportiva; excelência esportiva; especialização, aperfeiçoamento esportivo e alto rendimento; e esporte para a vida toda e readaptação.

Quem quiser o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pode entrar em contato pelo telefone 3422-1516 ou ir até a sede da secretaria que fica localizada na Avenida Heitor de Alencar Furtado, 4109 (ao lado do Noroestão).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí