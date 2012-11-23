Serviços da Copel estarão disponíveis em unidade móvel em frente à Prefeitura

A Copel está realizando atendimentos presenciais em Paranavaí por meio da Van de Atendimento Itinerante. Ela está na Rua Getúlio Vargas, 900, em frente à Prefeitura, e atenderá de 22 a 26 de junho (de segunda a sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Durante o período, os consumidores poderão solicitar serviços como troca de titularidade, emissão de segunda via da fatura, consulta de débitos e acesso ao histórico de consumo. Também serão oferecidas orientações sobre o uso dos canais digitais da companhia, como o aplicativo para smartphones e a adesão à fatura digital.

A equipe da Copel ainda prestará informações sobre programas voltados ao setor rural, entre eles o Copel Agro, destinado a produtores de proteína animal.

Segundo a gerente de Gestão de Lojas da Copel, Pollyanna Alves, o serviço é personalizado e resolutivo. “Estar presente onde o cliente está, melhorando o acesso e o relacionamento”, afirmou.

PODAS DE ÁRVORES - Paralelamente ao atendimento itinerante, a Copel mantém em andamento o trabalho de poda de árvores próximas à rede elétrica na área urbana de Paranavaí.

A ação, realizada em parceria com a Prefeitura, teve início em maio e continua neste mês. De acordo com a empresa, cerca de 2,7 mil árvores já foram podadas em diferentes regiões da cidade.

“Esse serviço é essencial para reduzir desligamentos, evitar ocorrências provocadas pelo contato da vegetação com a rede elétrica e oferecer mais confiabilidade ao sistema”, informou o gerente da Base de Campo da Copel em Paranavaí, Sérgio Pinheiro.



SERVIÇO

Van de Atendimento Itinerante da Copel

Datas: de 22 a 26 de junho (de segunda a sexta-feira)Local: Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, em frente à PrefeituraHorário: das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí com informações da Assessoria de Imprensa da Copel