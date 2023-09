SESC é agraciado com Moção de Aplauso

Com 75 anos de história no Paraná, e mais de 40 em Paranavaí, o Serviço Social do Comércio, SESC, recebeu na noite desta última segunda-feira (18/9), na Câmara, moção de aplauso pelos relevantes serviços prestados ao município.

“É uma honra muito grande prestar esta homenagem a esta instituição que tem 40 anos de prestação de serviços na nossa cidade, e que propõe grandes parcerias na área da saúde, do esporte, da educação, da cultura, que são alicerces que mudam a vida de uma sociedade. [...] Eu me lembro muito bem do querido Bira, pois quando era secretária da educação, ele realizou tantas parcerias exitosas que fizeram a diferença. Não tem como falar em Sesc e não falar também destes patrimônios, a Taninha, o Torrente [...] Gostaria de parabenizar o Marcos que hoje está na gerência e de todos os profissionais que vestem a camisa e proporcionam tantas coisas boas à população. Meus parabéns”, enfatizou Cida.

O prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ) relembrou seu tempo de infância no Sesc, destacando a importância na formação do seu caráter. “Gostaria muito que o tio Bira estivesse aqui. Na verdade, eu não estou aqui nem como prefeito, mas como KIQ, aquele moleque que levou muito puxão de orelha. E a memória afetiva que eu tenho é que o puxão do tio Bira era o mais doído. [...] Queria agradecê-los por tudo o que fizeram por mim. Vocês têm uma grande responsabilidade por eu estar aqui hoje, e de fato, me tornar quem eu me tornei. Meu muito obrigado de coração”, agradeceu KIQ.

Figura marcante do Sesc, Dorival Torrente, também usou a tribuna para narrar sua trajetória de vida na renomada instituição.

“É uma alegria muito grande estar aqui, na qualidade de funcionário aposentado do Sesc, onde tive a alegria de conviver 35 anos nesta entidade de extrema seriedade, de respeito a população paranavaiense. [...] E neste período todo eu tive grandes experiências. [...] Eu me aposentei, mas não deixei o Sesc. Somos parceiros e continuo à disposição porque é uma causa muito nobre”, disse Torrente.

Finalizando a homenagem, o gerente executivo, Marcos José Scoz, agradeceu a honraria. “São 75 anos promovendo ações socioeducativas que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida [...] O Sesc Paranavaí é uma das unidades de menor tamanho físico, mas de maior destaque em todo o Paraná, muitas vezes, alcançando o primeiro ou segundo lugar, graças ao empenho e dedicação dos colaboradores e ao comprometimento e envolvimento das instituições públicas, dos parceiros e da população. [...] Falar do Sesc Paranavaí, é difícil não falar em Bira. Fui estagiário, técnico e hoje tenho a honra de estar no lugar dele. Aonde tem Sesc, tem vida. Muito obrigado”, proferiu Scoz.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí