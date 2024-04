Sexta-feira é o último dia para pagar IPTU 2024 com 10% de desconto

Os contribuintes que quiserem aproveitar e quitar seu IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 à vista, com desconto, precisam ficar atentos ao prazo. É que, desta vez, o IPTU só terá um vencimento com desconto – até a próxima sexta-feira, dia 12 de abril, com 10% de desconto. A Taxa de Coleta de Lixo também pode ser paga até o dia 12 de abril, com 3% de desconto.

O contribuinte também pode optar pelo pagamento do IPTU parcelado em até 8 vezes, sendo que a data limite para o pagamento da última parcela é até 11 de novembro. Neste caso, o imposto não tem desconto e as parcelas precisam ter valor mínimo de R$ 50,00.

Lembrando que, o consumidor que preferir, pode tirar as guias do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo pela Internet. Basta acessar o site da Prefeitura através do link www.paranavai.atende.net e fazer o seguinte caminho: Autoatendimento > Emissão de Guias IPTU e Coleta de Lixo.

Os pedidos de impugnação (revisão) do lançamento podem ser feitos até o dia 10 de maio. Já os pedidos de isenção do IPTU 2024 podem ser feitos até o último dia útil do exercício do lançamento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí