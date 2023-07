Sistema digital de estacionamento rotativo começa a valer a partir da próxima semana em Paranavaí

A partir da próxima semana, o município de Paranavaí passará a contar com o “Pare Fácil”, um sistema digital para o estacionamento rotativo. Para ajudar a população, a empresa fará nesta semana orientações sobre a nova forma de funcionamento do estacionamento rotativo da cidade.

Até quarta-feira, dia 26 de julho, os monitores estarão nas ruas para panfletagem e orientações aos motoristas. Quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, haverá a notificação – que equivale a multa – mas o valor será convertido em crédito. “Quem receber o aviso de notificação nos dias 27 e 28, no momento em que for até a sede da Pare Fácil para pagar a multa, terá o valor retornado como créditos para serem utilizados no futuro”, explica o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

A área de abrangência do novo estacionamento rotativo atinge trechos das principais ruas do centro de Paranavaí. São elas: avenidas Distrito Federal e Paraná; ruas Pernambuco, Minas Gerais, Getúlio Vargas, Manoel Ribas, Antônio Felipe, Pará, Paraíba, Amapá, Bahia, Souza Naves e Marechal Cândido Rondon.

Aquisição de crédito – Existem quatro formas de adquirir crédito. Pelo aplicativo Pare Fácil (https://parefacil.net.br/app/), pelo WhatsApp (44) 99153-0723, com os monitores da empresa que estão sinalizados de amarelo ou pelos pontos de venda credenciados.

Sobre os pontos de vendas credenciados, haverá uma reunião entre representantes da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, a Pare Fácil e comerciantes de Paranavaí, na ACIAP, para apresentar a empresa, o sistema e debater sobre os pontos de vendas.

“Ninguém será obrigado a baixar o aplicativo, pois teremos diversas formas de adquirir os cartões. Quem estiver passeando pela cidade, poderá comprar normalmente com monitores ou em pontos de vendas credenciados. Porém, os munícipes podem ter a vida facilitada através do aplicativo, que é simples de usar e pode agilizar muito no dia a dia. Por lá a pessoa pode adquirir a quantidade de créditos que quiser e cadastra a placa do veículo”, completa Melo.

Valores – Os valores variam para carros e motos. No caso de carros, os valores cobrados serão de: 30 minutos – R$1,00; 1 hora – R$2,00; 2 horas – R$4,00. Para motos, os valores serão de: 30 minutos – R$0,50; 1 hora – R$ 1,00; 2 horas – R$ 2,00.

Cartões antigos – Quem já possui cartões de estacionamento podem trocar diretamente na central da empresa até dia 31 de agosto. Os mesmos valores dos cartões serão convertidos em créditos. A central do Pare Fácil fica na Avenida Distrito Federal, nº 107.

