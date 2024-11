Solenidade em Paranavaí marca passagem de Comando do 8º BPM

Na manhã desta quarta-feira (06), o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a solenidade de entrega de comando, em que o tenente-coronel Rogelho Aparecido Fernandes transmitiu o cargo ao major Radamés Luciano Vinha. O evento, que contou com a presença de autoridades civis e militares, marcou a despedida do tenente-coronel Rogelho após sua dedicação ao comando do batalhão.

Durante a cerimônia, o tenente-coronel Rogelho recebeu uma série de homenagens em reconhecimento à sua trajetória no 8º BPM. Um dos momentos de destaque foi a entrega da bandeira da unidade, que simboliza o período em que ele esteve à frente do batalhão, liderando ações de combate ao crime e promovendo a segurança pública na região. Além disso, seu retrato foi descerrado e incluído na galeria dos ex-comandantes, eternizando seu legado na história da unidade. Além disso o tenente-coronel Rogelho recebeu um livro com toda sua trajetória na PMPR.

A solenidade também foi marcada por uma homenagem à esposa do tenente-coronel Rogelho, que recebeu um buquê de flores como símbolo de gratidão pelo apoio incondicional prestado ao comandante durante sua trajetória.

Em discurso, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, ressaltou a importância do trabalho do tenente-coronel Rogelho à frente do 8º BPM e os impactos positivos de sua liderança na corporação e na comunidade local e também desejou sucesso ao novo comandante. “Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento. O tenente-coronel Rogelho Aparecido Fernandes exerceu seu comando no 8º BPM com dedicação, firmeza e integridade. Seu comprometimento com a segurança pública e seu respeito à comunidade são marcas que ficarão para sempre no legado desta unidade. Sua liderança inspirou a tropa a ir além, a se doar cada vez mais pelo bem de nossa sociedade, e seu exemplo servirá como uma referência para todos que passaram e passarão por este batalhão.

Desejamos sucesso ao major Radamés neste novo desafio e confiamos que ele dará continuidade a esse trabalho de excelência, mantendo o 8º BPM sempre como um exemplo de profissionalismo e compromisso com a paz e a ordem.”

Estiveram presentes na solenidade de passagem de comando o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, o comandante do 3º CRPM, tenente-coronel Carlos Alberto Rocha, o presidente da OAB de Paranavaí Anderson Donizete dos Santos, oficiais e praças da PMPR e do Exército Brasileiros e civis.

Fonte: Comunicação Social da PMPR