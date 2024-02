Superintendente da Infraero visita Paranavaí

No mês de janeiro, com a publicação no Diário Oficial da União da Portaria nº 10 do Ministério de Portos e Aeroportos, a Infraero passou a oficialmente estar sob posse de exploração do Aeroporto Edu Chaves, de Paranavaí. Nesta semana, o superintendente Gestor de operação da Infraero, Joacir Araújo dos Santos, esteve em Paranavaí para conhecer as autoridades municipais, o aeródromo e alinhar a estrutura de transferência de outorga.

“Há um prazo de até 120 dias para que a Infraero assuma todo o controle do aeroporto, porém, a expectativa é de que isso aconteça antes do da data de vencimento”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Porta de entrada e saída do município para negócios e turismo, a expansão do aeroporto trará desenvolvimento econômico, oportunidades de trabalho, movimentar setor de transporte, setor hoteleiro, gastronomia e entre outras áreas que serão beneficiadas com a chegada de voos comerciais em Paranavaí.

“Esse é um grande avanço na nossa economia. É um momento histórico e que será lembrado no futuro. Essa ação trará desenvolvimento em todas as áreas do município, não há como medir o quanto podemos ganhar com isso. É mais uma porta que Paranavaí abre para o mundo. Esse será o primeiro aeroporto gerido pela Infraero no estado do Paraná e mostra o tamanho do nosso potencial”, afirmou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí