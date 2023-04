Tarifa do transporte público para usuário pagante será reduzida a partir de amanhã, em Paranavaí

A tarifa do transporte público para usuário pagante vai diminuir a partir desta quarta-feira, dia 12 de abril, em Paranavaí. O Decreto Municipal 24.837/2023 que fixa o valor da tarifa técnica e tarifa pública do transporte coletivo de passageiros e fixa o valor do subsídio tarifário, nos termos da Lei Municipal 5.228/2022, será publicado nesta terça-feira (11/4).

Atualmente, a tarifa é R$ 5,40 para pagamento em dinheiro e R$ 5,27 para pagamento por cartão magnético. Conforme contrato, as tarifas precisam ser reajustas. O valor para pagamento em dinheiro passaria a ser R$ 6,40 e para pagamento por cartão magnético R$ 6,25.

Porém, conforme a Lei Municipal 5.228/2022, aprovada pela Câmara de Vereadores de Paranavaí, fica definido em R$ 1,30 o valor do subsídio por passagem, a ser pago pelo município, em favor da concessionária de transporte coletivo.

Portanto, com o subsídio do município, a tarifa será reajustada, mas a população vai pagar mais barato pelo transporte coletivo nos próximos dias. Os valores serão de R$ 5,10 para pagamento em dinheiro e R$ 4,95 para pagamento via cartão magnético.

“Tudo isso foi feito com objetivo de minimizar o impacto financeiro na vida das pessoas que diariamente utilizam o transporte público do município. Sabemos das dificuldades, por isso, temos feito todo o possível para aliviar os custos, inclusive subsidiando parte do valor da tarifa”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Amauri Niehues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí