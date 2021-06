Temperatura mais baixa do ano foi registrada nessa madrugada

Nesta terça-feira, foi registrada a menor temperatura mínima do ano em diversas cidades no Paraná, muitas cidades registraram temperaturas negativas. Em Paranavaí, de acordo com o Simepar, a temperatura mínima registrada foi de 2,2°.

Esse declínio acentuado das temperaturas é favorecido pela atuação de uma massa de ar frio e seco que se estabelece sobre o Estado.

A forte onda de ar frio se intensifica ainda mais sobre todas as regiões do estado do Paraná entre a noite da terça-feira e a madrugada de quarta-feira. O frio será rigoroso em todas as áreas do Paraná, inclusive nas praias, e há previsão de geadas para todas as regiões. Na região de Paranavaí estão previstas geadas de intensidade moderada, com temperatura mínima sendo inferior a registrada hoje.



Temperaturas mínimas registradas no Paraná nesta madrugada - clique para ampliar



- clique para ampliar

Com informações do Simepar