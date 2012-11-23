Terminal do Aeroporto Regional Edu Chaves será denominado Roberto Consalter

A história de Roberto Consalter, marcada pelo empreendedorismo, pela educação, pelo associativismo e pelo compromisso com o desenvolvimento regional, será eternizada em um dos principais equipamentos públicos de Paranavaí. Com a aprovação do Projeto de Lei nº 067/2026, o terminal de passageiros do Aeroporto Regional Edu Chaves passará a se chamar Terminal Aeroportuário Roberto Consalter.

A proposta dos vereadores Mancha da Saúde e José Galvão reconhece a trajetória de um dos nomes que contribuíram para o crescimento econômico e social de Paranavaí e da região Noroeste do Paraná.

Nascido em Jaguapitã, em 1943, Roberto mudou-se para Paranavaí ainda jovem e construiu na cidade uma trajetória marcada por diferentes áreas de atuação. Professor formado pela antiga Fafipa, hoje Unespar, também foi empresário e, em 1976, fundou com os irmãos o Depósito Alvorada.

No setor agroindustrial, teve participação decisiva na criação e no desenvolvimento da Coocarol – Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Cana de Rondon, da qual foi fundador e diretor-presidente por mais de 20 anos. Também atuou em entidades sociais, clubes de serviço e maçonaria, mantendo ao longo da vida forte compromisso com a comunidade.

“Roberto utilizou o Aeroporto Edu Chaves desde os primeiros anos de operação e era um grande entusiasta da aviação. Essa ligação com o aeroporto e com o ato de voar foi um dos elementos considerados na escolha do nome do terminal de passageiros, que passa a eternizar sua memória”, afirmou Mancha.

Faleceu em 14 de outubro de 2021, aos 77 anos, após complicações decorrentes da Covid-19. Deixou a esposa, Sueli Consalter, com quem foi casado por 53 anos, os filhos Cristiane, Roberto Consalter Jr. e Ana Paula, e os netos, Anna Clara, Anna Beatriz, Lucas e Júlia.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí