TJPR lança pedra fundamental do novo fórum de Paranavaí

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) lançou na sexta-feira (26/07) a pedra fundamental da construção do novo fórum de Paranavaí. O edital de licitação para a escolha da empresa responsável pela construção foi aberto na terça-feira (23/07).

A cerimônia reuniu diversas autoridades na cidade do Noroeste do estado. A nova edificação trará mais eficiência à prestação de serviços para a população da região, além de proporcionar melhorias nas condições de trabalho de servidoras, servidores, magistradas e magistrados.

“O fórum novo será três vezes maior que o atual. É uma obra imponente e que será um marco na nossa história. Paranavaí é uma das cidades de maior potencial no nosso estado”, afirmou o presidente do TJPR, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen.

O novo fórum terá um pavimento térreo, três pavimentos intermediários, um pavimento técnico, um pavimento de cobertura, uma edícula, uma guarita e um estacionamento externo, totalizando uma área construída de 6.218,47 m² em um terreno de 8.706,96 m². O investimento na obra será de cerca de R$ 35 milhões.

A Comarca de Paranavaí é de entrância final e conta com seis varas judiciais. Ela é também sede de Seção Judiciária, conforme o Código de Organização e Divisão Judiciárias (Lei nº 14.277/2003), e atende aos serviços distritais de Amaporã, Nova Aliança do Ivaí, Tamboara, Graciosa e Sumaré.

Além de Paranavaí, o edital de licitação publicado também inclui a construção de novos fóruns em Campo Mourão e União da Vitória.

Compuseram o dispositivo de honra da cerimônia de descerramento da pedra fundamental do novo fórum contou o presidente do TJPR, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen; o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes; a juíza diretora do fórum de Paranavaí, Josiane Pavelski Borges; e o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), Marcel Ferreira dos Santos.

