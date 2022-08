O 1º Torneio de Pesca Esportiva do município de Paranavaí já está na história e o resultado foi muito melhor do que o planejado. O evento reuniu famílias em um domingo de muita recreação no Parque Ouro Branco. Pescadores amadores da cidade, de diversas faixas etárias, tiveram momentos de lazer e descontração que ficarão para sempre na memória.



Torneio de Pesca Esportiva reuniu famílias e movimentou Paranavaí





“A nossa ideia era promover um momento de união das famílias, com lazer, momentos de alegria e descontração. Felizmente, o resultado foi ainda melhor do que esperávamos. Crianças, adultos e idosos, todos curtindo momentos de felicidade que serão contados para as próximas gerações. Quem foi ao parque teve a chance de participar deste momento, que já está na história, e certamente será repetido no futuro”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Foram pescados, segundo estimativa da organização do evento, aproximadamente 100 kg de peixes durante o torneio. “Estamos mais do que satisfeitos com o resultado. O torneio foi muito bacana, mas melhor do que isso, foi a interação e divertimento das famílias”, ressaltou o secretário de Comunicação Social, Américo de Castro.

O evento teve espaço para recreação com brinquedos que foram utilizados por mais de 600 crianças. A praça de alimentação, com vendedores ambulantes da cidade, teve alto movimento e também foi um atrativo às pessoas. Para finalizar o dia, houve uma série de apresentações artísticas como a Orquestra de Viola “Luz da Lua”, a contação de história “O pescador, o anel e o rei”, e a dupla musical Jean & Cauê.

RESULTADOS DO 1º TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA DE PARANAVAÍ

1ª Bateria Infantil

Campeão por quantidade: Victoria Aparecida da Silva Ramos

Campeão por peso: Daniel Ramos Cunha

2ª Bateria Infantil

Campeão por quantidade: Gabriel Gouveia

Campeão por peso: Bryan Bordini Gouveia

1ª Bateria Feminina

Campeã por quantidade: Maria de Fátima Joaquim Santos

Campeã por peso: Márcia Santos Costa

2ª Bateria Feminina

Campeã por quantidade: Denise Augusta Gouveia

Campeã por peso: Maria de Fátima Teodoro Ramos

Bateria Veteranos

Campeão por quantidade: Mário Teixeira de Lima

Campeão por peso: Lorival dos Santos

Bateria Adulto Masculino

Campeão por quantidade: Denilson Aparecido Ramos

Campeão por peso: Caetano Ferrari

Pescador Revelação: Mateus Henrique Cardozo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí