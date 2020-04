Por conta das medidas de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 adotadas através de Decreto Municipal em Paranavaí, a Agência do Trabalhador não está realizando nenhum atendimento presencial por tempo indeterminado. Por isso, os trabalhadores que precisam dar entrada no Seguro-Desemprego, deve fazer todo o processo on-line.

“Não temos previsão de quando serão retomados os atendimentos presenciais, mas os funcionários da Agência do Trabalhador estão exercendo suas atividades home office para acompanhar os processos e dar todo respaldo aos trabalhadores”, explica a gerente da Agência do Trabalhador de Paranavaí, Elen Della Pria Kumatsu.

Para dar entrada no Seguro-Desemprego, o trabalhador precisa acessar o site do Ministério do Trabalho (https://servicos.mte.gov.br). A Agência do Trabalhador também disponibilizou um link de acesso à Jornada Digital do Seguro-Desemprego, um guia completo com o passo a passo para ajudar o trabalhador a preencher o pedido. Basta acessar o link https://bit.ly/2Jn7biJ.

Quem tiver dúvidas sobre a utilização do sistema, pode ligar gratuitamente para o número 158 para receber orientações. E para solicitar confirmação dos requerimentos no Posto de Atendimento e acertos de divergências de informações pós-entrada web, basta encaminhar um e-mail para agpvaicovid19@gmail.com.

“Os casos especiais, como os trabalhadores domésticos dispensados sem justa causa e os trabalhadores com sentença judicial, precisam enviar fotos de alguns documentos específicos pelo canal de comunicação oficial da Agência do Trabalhador (e-mail agpvaicovid19@gmail.com) para poder dar entrada no Seguro-Desemprego”, frisa Elen.

Confira os documentos necessários para os casos especiais:

Trabalhadores Domésticos Dispensados Sem Justa Causa Trabalhadores Com Sentença Judicial Enviar fotos da seguinte documentação para o e-mail agpvaicovid19@gmail.com:

* Rescisão de Contrato de Trabalho

* Registro de Carteira de Trabalho

* Comprovante de saque do FGTS

* RG e CPF

* Comprovante de Residência Enviar fotos da seguinte documentação para o e-mail agpvaicovid19@gmail.com:

* Ata Judicial e Sentença do juiz

* Registro de Carteira de Trabalho

* Comprovante de saque do FGTS

* RG e CPF

* Comprovante de Residência

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí