Tráfego na Avenida Guaporé segue proibido até o término da obra

O município de Paranavaí segue fiscalizando as obras pela cidade afim de garantir a normalidade no andamento dos serviços. No caso da Avenida Guaporé, por se tratar de uma obra que está na parte final, pessoas começaram a utilizar a via para trafegar, mas o trânsito no local ainda não está liberado.

“O município ainda não recebeu a obra, portanto, não está permitido o fluxo de veículos. As correções que apontamos já estão sendo atendidas e depois disso será executada a sinalização horizontal. Só depois que a obra for entregue por completo é que o trânsito será permitido”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marique.

Servidores da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito estarão no local para orientar a população sobre a não utilização da via.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí