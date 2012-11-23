Trecho da Rua Ettore Giovine passa a ser mão única

A Diretoria de Trânsito (Ditran) anunciou, nesta sexta-feira (17), a alteração do sentido da Rua Ettore Giovine, que agora será de mão única entre a Avenida Distrito Federal e a Rua Getúlio Vargas.

De acordo com a Ditran, a mudança proporcionará mais segurança e melhorará a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de pico. A alteração segue as diretrizes já aplicadas no trecho entre a Avenida Heitor Alencar Furtado e a Avenida Distrito Federal.

Segundo Carlos Fujimori, diretor de trânsito, “a alteração facilita o tráfego e aumenta a segurança dos pedestres e motoristas, promovendo um fluxo mais organizado”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí