Trecho da Rua Santa Catarina, próximo à Santa Casa, passará a ter sentido único

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), por meio da Diretoria de Trânsito, implantará uma mudança no sentido de circulação em duas quadras da Rua Santa Catarina, no trecho entre a Avenida Belo Horizonte e a Rua Marechal Cândido Rondon, nas proximidades do Hospital Santa Casa. A alteração passará a valer a partir desta sexta-feira (17).

“A medida foi adotada devido ao grande fluxo de veículos neste trecho, especialmente por conta da Santa Casa, do CRE e das clínicas do entorno. A via é estreita e a mudança vai ajudar a organizar melhor o trânsito e reduzir o risco de acidentes. É importante os motoristas redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização no local”, explicou o gerente da Sestran, Juarez Santana.

Ainda de acordo com Santana, a Rua Santa Catarina continuará com sentido duplo no trecho da Rua Marechal Cândido Rondon até a Vila City. “Neste trecho, a via é mais larga, então justifica manter sentido duplo como já acontece”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí