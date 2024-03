Trecho da Rua Serafim Afonso Costa passa a ter sentido único

O município de Paranavaí, por meio da Diretoria de Trânsito (Ditran), executou mudança no sentido da Rua Serafim Afonso Costa, região central de Paranavaí. A alteração foi necessária para inibir condutas dos motoristas que colocam em risco o trânsito seguro, bem como atender ao fluxo de veículos que vem aumentando a cada ano na cidade. Além disso, a rua possui um Centro Municipal de Educação Infantil, inaugurado no ano passado, o que causa grande movimentação na entrada e saída dos alunos para as aulas.

Portanto, o trecho da Rua Serafim Afonso Costa, entre as ruas Marechal Cândido Rondo e Amapá, passa agora a ter sentido único – no sentido do Centro para o bairro. “Buscamos com essas alterações melhorar o fluxo e reduzir congestionamentos, assim, conseguiremos reduzir riscos e melhorar as condições de tráfego”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

