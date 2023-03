Trecho da Avenida Tancredo Neves será fechado para montagem do palco do 1º Festival Suruquá

O município de Paranavaí vai realizar neste fim de semana a 1ª edição do Festival Suruquá. Com shows gratuitos das bandas Malta e Rosa de Saron, o evento deste sábado, dia 18 de março, promete movimentar a cidade.

Por conta das preparações para os shows, o município fará o fechamento de um trecho da Avenida Tancredo Neves já nesta quinta-feira, dia 16/3. Portanto, o trecho da Avenida Tancredo Neves, entre as ruas Piauí e Carlos Fáber, nas laterias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner, estará indisponível para o tráfego de veículos.

Sobre o Festival – A Banda Malta foi formada em 2013 e ganhou notoriedade após sua vitória na 1ª temporada do show de talentos Superstar, da Rede Globo. Com a música “Diz pra mim”, a banda ganhou vários prêmios e segue levando seu estilo rock romântico por todo o Brasil.

Formada em 1998, a banda Rosa de Saron surgiu compondo suas próprias músicas e participantes de festivais, ao longo dos anos a banda alcançou sucesso e reconhecimento nacional tanto dentro como fora do meio cristão. Com mais de 30 de anos de estrada, a Rosa de Saron mantém sua essência de fazer rock com qualidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí