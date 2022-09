Troca de sistema vai deixar Paço Municipal sem atendimento ao público por um período

O município de Paranavaí realizou recentemente nova licitação e após 16 anos haverá uma nova empresa operando o sistema de informações e banco de dados da Prefeitura. Com nova tecnologia, os serviços aos cidadãos serão ainda mais rápidos e ágeis.

Por conta da troca de sistema, o Paço Municipal estará fechado para atendimento ao público de 3 a 16 de outubro, retornando normalmente no dia 17 de outubro. Os serviços on-line também serão paralisados no dia 30 de setembro após às 18h. Apenas os serviços de livro eletrônico e nota fiscal eletrônica continuarão em funcionamento.

Durante o período sem atendimento no Paço Municipal, servidores que trabalham com o novo sistema estarão em treinamento, enquanto os demais seguem normalmente suas rotinas de trabalho. A Ouvidoria Municipal, através do telefone 156, seguira funcionando normalmente.

Pessoas que precisam solicitar serviços como: guia de pagamento de ITBI, certidões negativas, taxa de aprovação de projetos, habite-se, atualização de cadastros, isenção, cadastro e atualização de contribuinte e atualização de cadastro imobiliário. devem fazer as solicitações até às 17h59 do dia 30 de setembro. As guias com vencimentos durante o período em que o Paço Municipal estiver fechado devem ser pagas conforme o prazo já estabelecido.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí