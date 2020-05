UBS Monte Cristo retoma atendimento com equipe do ESF a partir de segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde informa a toda a população que a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho, a UBS Monte Cristo retoma o atendimento normal aos pacientes da área de cobertura, com a equipe completa do Estratégia Saúde da Família (ESF).

Desde o dia 24 de março, a UBS Monte Cristo estava funcionando como uma unidade de apoio e referência para atendimento de crianças sintomáticas respiratórias (com síndromes gripais e suspeita de Coronavírus). A partir de segunda-feira, os pacientes infantis com sintomas gripais e suspeita de Covid-19 devem procurar exclusivamente a UBS Centro, que é a unidade de referência para atendimento destes casos no município.



“A partir de segunda-feira, dia 1º de junho, os pacientes da área de referência da UBS Monte Cristo não precisam mais buscar o atendimento em outras unidades como a UBS Ouro Branco e a UBS Zona Leste. Ainda assim, reforçamos que as pessoas só procurem atendimento em casos realmente indispensáveis, para evitar aglomerações e exposições desnecessárias. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório”, frisa a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí