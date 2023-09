Última semana para população participar da Consulta Pública sobre Saneamento

Termina no próximo sábado, dia 30 de setembro, o processo de Consulta Pública sobre a nova Licitação de serviços de saneamento em Paranavaí. Através da resposta de um questionário, qualquer cidadão pode dar sugestões ou tirar dúvidas sobre os itens do Edital. A Consulta Pública é gratuita, aberta à participação de toda a população e está disponível no site da Prefeitura, através do link https://paranavai.atende.net/cidadao/pagina/saneamento

“A participação da população nesse processo é muito importante. Estamos falando de uma licitação para a concessão do direito de exploração dos serviços de saneamento do município nos próximos 35 anos. Fizemos questão de contratar uma empresa especializada de consultoria (a FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) para fazer um estudo detalhado de toda a situação do saneamento em Paranavaí e levantar tudo que seria necessário para abrirmos esta licitação. Estamos muito comprometidos com todo esse processo e estamos convidando toda a população para fazer parte desta Consulta Pública e contribuir com opiniões de melhorias ou dúvidas que ainda possam existir”, explica o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

A Consulta Pública foi lançada no dia 31 de agosto e, legalmente, tem um prazo de 30 dias para a participação da comunidade. Depois deste prazo, será feita uma Audiência Pública, marcada para o dia 5 de outubro, às 19h, na Câmara de Vereadores, onde os principais elementos envolvendo a concessão serão apresentados à população, que também poderá participar com o levantamento de eventuais dúvidas e sugestões relacionadas ao projeto. Depois da Consulta Pública e da Audiência Pública, será iniciado então o Processo Licitatório que revelará qual será a empresa responsável pelo serviço em Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí