Último trecho em mão dupla da Rua Pernambuco passará a ter sentido único

A Rua Pernambuco passará a ter sentido único de circulação em toda a sua extensão a partir desta sexta-feira (26). A mudança será implantada no trecho entre as avenidas Distrito Federal e Juscelino Kubitschek, último segmento da via que ainda permite o tráfego nos dois sentidos.

A Rua Pernambuco tem início no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, no Jardim Iguaçu, e segue até a Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Com a alteração, o sentido único passará a valer em todo o percurso da via.

A alteração faz parte das adequações viárias previstas para a Avenida Distrito Federal e o entorno. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran), a mudança tem como finalidade proporcionar mais segurança, melhorar a fluidez do trânsito e organizar a circulação de veículos na região.

“A mudança faz parte de um conjunto de adequações que está sendo realizado na região da Avenida Distrito Federal. Pedimos que os condutores redobrem a atenção à sinalização para que a adaptação ocorra de forma tranquila e segura”, afirmou o gerente da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Juarez Santana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí