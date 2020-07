Unifatecie recebe Medalha Dr. José Vaz de Carvalho

O Centro Universitário Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, Unifatecie, recebeu na manhã desta última sexta-feira, 10/7, uma das honrarias mais importantes do Legislativo Paranavaiense, a Medalha do Mérito do Trabalho e Reconhecimento Administrativo Doutor José Vaz de Carvalho.

“É fantástico saber que uma instituição de ensino fundada em nosso município conseguiu alcançar exitoso destaque na educação e ensino, a qual obteve o conceito institucional máximo em uma escala com cinco níveis, e inclusive, seu credenciamento ao Ministério da Educação, como universidade”, disse o autor da honraria, o presidente da Câmara, vereador José Galvão.

Galvão ainda destacou a infraestrutura, cursos e corpo docente: “Ressaltamos nossa satisfação com a importante conquista, fruto da competência e seriedade do Grupo Fatecie em nossa querida cidade, expandindo conhecimento com excelência, promovendo educação inclusiva e de qualidade a mais de 2.300 acadêmicos e consolidando a região noroeste como polo educacional”.

A homenagem foi entregue aos representantes da Unifatecie, Daniel de Lima, Eduardo Luiz Campano Santini e Gilmar de Oliveira. Também estavam presentes, o assessor jurídico da presidência, Luciano Pereira Ricato e o irmão do vereador, David Galvão.

“Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Fatecie, esta honraria que acabamos de receber das mãos do presidente José Galvão, a Medalha do Mérito do Trabalho e Reconhecimento Administrativo Doutor José Vaz de Carvalho. Realmente, para nós, do Grupo Fatecie, é uma grande honra poder receber este tão nobre título que ainda é agraciado com o nome de um dos grandes prefeitos que Paranavaí já teve. Em nome de todo o Grupo Fatecie, muito obrigado a todos os vereadores e especialmente a mesa diretiva presidida pelo nosso nobre edil, José Galvão”, finalizou professor Daniel.

Histórico

Uma história de sucesso se iniciava no ano de 2007, no interior do Paraná. A Fatecie, Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná foi credenciada pelo Ministério da Educação, MEC, formando um terreno fértil para que nos anos subsequentes despontasse um grupo educacional sério e consistente na região sul do Brasil.

A Fatecie busca formar e qualificar profissionais nos diversos níveis e modalidades de ensino, além de basear sua gestão na missão de promover uma educação transformadora, inclusiva e de qualidade. Visa ser reconhecida como um grupo de excelência, tendo como valores: comprometimento, inovação, respeito, responsabilidade social, sustentabilidade e transparência.

Formada pelo grupo de mantenedores Daniel de Lima, graduado em Matemática e mestre pela Universidade Federal do Paraná; Eduardo Luiz Campano Santini, bacharel em Direito; Gilmar de Oliveira, engenheiro químico e mestre pela Universidade Estadual de Maringá; Guilherme Augusto Robles Esquivel, engenheiro químico e mestre pela Universidade Positivo e pelo professor e contador Pedro Baraldi, a instituição começou com apenas três cursos superiores. E em 2010, passou a contar com mais um curso.

Durante esse processo, o Grupo Fatecie cresceu, se consolidou, e, já no final de 2012, buscou um novo e grande projeto. Adquiriu uma escola de ensino fundamental e deu início as atividades da Escola Fatecie Max, na qual em pouco tempo alcançou a soma de 700 alunos da educação infantil e ensino fundamental. Tal sucesso motivou o grupo para novos empreendimentos, visando oferecer aos jovens da região noroeste mais oportunidades de ensino.

Em 2013, a faculdade lançou os primeiros cursos de bacharelado e dois anos depois, o grupo adicionou uma nova vertente educacional, o Colégio Fatecie Premium, que chegou na região como um colégio de ensino médio totalmente diferenciado dos padrões locais, com excelente infraestrutura e corpo docente altamente qualificado.

Estes passos significaram um crescimento animador, uma vez que, em menos de sete anos, as instituições de ensino administradas pelo grupo passaram a atender alunos da educação infantil a pós-graduação.

Em 2017, a Faculdade Fatecie alcançou o montante de 15 cursos, e dois anos depois, chegou na fantástica marca de 20 cursos presenciais.

Hoje, o Grupo Educacional Fatecie tem como objetivo gerir as empresas que compõem o conglomerado sem interferir na autonomia pedagógica e institucional de suas unidades e no funcionamento pleno.

Além dos 23 cursos de graduação presenciais, entre estes: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Marketing, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia, a Unifatecie, conta com diversos cursos a distância e de pós-graduação, e tem a frente os gestores: Gilmar de Oliveira, diretor geral; Eduardo Santini, diretor financeiro; Daniel Lima, diretor de ensino e Renato Correia, diretor administrativo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí