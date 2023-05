UPA 24 horas passa a atender em novo endereço a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, dia 29 de maio, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas de Paranavaí passa a atender em novo endereço. É que o prédio atual vai passar por um extenso período de reformas. Enquanto isso, os atendimentos à população serão realizados em uma ala do Hospital Santa Casa – Unidade Morumbi, que já está preparada para receber todos os equipamentos e estrutura.

“Nossa orientação é para que os pacientes que estiverem com situações mais simples e sintomas leves procurem prioritariamente a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência, aquela mais próxima de sua casa. Já os pacientes com quadros moderados, podem procurar a UBS Centro, que está funcionando como uma unidade de apoio da UPA, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. Pedimos que os pacientes priorizem a procura pela UPA nos casos graves, de urgência e emergência, para que a rede municipal de Saúde possa dar um atendimento de qualidade a todos”, enfatiza a diretora da UPA 24 horas, Simone Baggio.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a VCP (Viação Cidade de Paranavaí), responsável pelo transporte coletivo urbano, também deve dar início na segunda-feira (29/5) a uma nova linha de transporte, saindo do Terminal Urbano até o Hospital Santa Casa – Unidade Morumbi.

As obras de reforma da UPA 24 horas vão contemplar serviços de: pintura interna e externa; troca de portas; troca de forro de gesso; troca total da cobertura (telhado); reforma dos banheiros; reforma das calçadas; reparos nas janelas; correções de manifestações patológicas da edificação; e readequação da acessibilidade da edificação. O valor global do contrato de reforma é de R$ 1.162.232,38 e o prazo de execução da obra é de 300 dias. A empresa vencedora da licitação foi a Construções e Comércio AJS Ltda, com sede no município de Rosana-SP.

