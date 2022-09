Vereador pede instalação de blocos sextavados na Estrada Rural Sleiman Khaled Soumaili

O parlamentar Delcides Pomin Junior apresentou recentemente, em sessão ordinária, indicação ao prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes, Delegado KIQ, em que solicita estudos para viabilizar a pavimentação, com blocos sextavados, da Estrada Rural Sleiman Khaled Soumaili, que liga a BR 376, próximo ao km 102.

Segundo o vereador, o pedido foi reivindicado pelos produtores rurais, devido às dificuldades para escoar os produtos agrícolas e pecuários produzidos nestas propriedades.

“A estrada é estreita e a falta de pavimentação dificulta a vida dos usuários", disse.

Recentemente, a Queijaria Lita, que faz parte da Rota do Queijo do Paraná, e está localizada nesta estrada, foi premiada com duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze na segunda edição do Mundial de Queijos do Brasil, realizado em setembro, em São Paulo, no qual 180 jurados avaliaram 1.133 produtos de 11 países.

Ainda em junho deste ano, o parlamentar Josival Moreira, já havia pleiteado à Administração Municipal, a readequação da via.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí