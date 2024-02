Vereador solicita instalação de semáforos na marginal da Avenida Heitor Alencar Furtado

Responsáveis por auxiliar os motoristas e pedestres a se locomoverem com segurança nas vias, os semáforos são instrumentos que além de controlarem e agilizarem a circulação, evitam acidentes e mortes. Com este propósito, o parlamentar Delcides Pomin Júnior solicitou recentemente ao Executivo, a viabilidade de estudos para a instalação de semáforos na marginal da Avenida Heitor Alencar Furtado, nos cruzamentos onde já existem sinalização semafórica na via principal.

“Esta avenida é uma das mais importantes vias de circulação em nosso município. No entanto, a segurança viária nestas marginais pode ser aprimorada, especialmente nos pontos de cruzamento com outras vias, otimizando o controle de tráfego, proporcionando maior segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam essas vias e minimizando o risco de acidentes”, argumenta Pomin.

Segundo levantamento divulgado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 2010 à 2019, o Brasil registrou aumento de 13,5% nas mortes no trânsito em relação à década anterior.

“A implementação de semáforos nas marginais representa um investimento na segurança pública, alinhando-se aos princípios do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, além de fortalecer as ações municipais de prevenção de acidentes e promoção da mobilidade segura”, finaliza o autor da indicação.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí