Vereador sugere barracas padronizadas em feiras livres

Pensando nos feirantes e artesãos, o vereador Antonio Marcos Sampaio, apresentou a Indicação n.º 256/2022, nesta segunda-feira (7/11), em que pede ao Poder Executivo a instalação de barracas padronizadas nas feiras livres de Paranavaí.

Conforme Sampaio, as barracas seriam disponibilizadas pelo município, com cores e tamanhos uniformes. “Tal medida garante atratividade e segurança ao local, além de modernizar este comércio tão tradicional em nossa cidade. Com certeza vão atrair mais clientes e aumentar as vendas destes comerciantes”, disse.

“Esta ação preza pela praticidade na disposição dos alimentos nas barracas padronizadas, garantindo renda para as famílias que retiram seu sustento da agricultura familiar, contemplando-as com espaços adequados para a comercialização de seus produtos. Acrescentamos que, além de readequação na atuação dos feirantes, as barracas padronizadas darão mais conforto aos consumidores de modo geral”, justifica o vereador.

A proposição contou com o apoio do parlamentar Delcides Pomin Junior.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí