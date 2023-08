Vereador sugere desconto no IPTU para donos de terrenos centrais que cederem espaço para estacionamento gratuito

A falta de vagas de estacionamento no centro de Paranavaí sempre foi um problema. Com a implantação do novo sistema digital de estacionamento rotativo, o Pare Fácil, houve uma significativa melhora. Hoje, praticamente em todo quarteirão tem vaga disponível.

No entanto, para os trabalhadores de empresas e comércios da área central, que precisam deixar os veículos o dia inteiro estacionado, gerou um certo desconforto, pois a grande maioria não tem como bancar estacionamento privado, e deixar o automóvel uma ou algumas quadras mais longe, onde não há cobrança, também está muito concorrido, sem contar que perde-se muito mais tempo no trajeto até o trabalho e no período das chuvas, que ultimamente tem sido torrenciais, o transtorno aumenta.

Pensando nisso, o vereador Amarildo Costa, na sessão ordinária da Câmara desta semana, apresentou proposição ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à secretaria competente em que sugere estudos para conceder benefício aos proprietários de terrenos vazios na área central da cidade, que disponibilizarem suas propriedades para vagas de estacionamento gratuito.

“Minha sugestão é que estes proprietários que cederem seus terrenos para a criação de bolsões de estacionamentos gratuito, recebam em contrapartida do Executivo, desconto no IPTU do terreno como se fosse de uma área construída, que é menor do que de um terreno vazio”, explica o parlamentar.

Amarildo ainda sugere que os donos dos lotes realizem no mínimo, a limpeza completa do terreno e a colocação de brita.

“Acredito que seria uma ótima alternativa para todos que precisam deixar seus veículos o dia todo na rua e também para os donos de terrenos vazios que teriam seu imposto reduzido. O Executivo pode fazer um chamamento dos interessados após mapear a área central, e escolher os potenciais locais, bem como a proposta aos donos dos terrenos”, finaliza Costa.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí