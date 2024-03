Vereadora pede solução para fios soltos em vias públicas

Um emaranhado de fios a céu aberto. Cenário frequente nos municípios que trazem perigo e poluição visual à população. Foi o que aconteceu recentemente em Paranavaí com o carteiro Washigton da Silva, que acabou se enroscando na fiação na Rua Joaquim da Silva Pinto e fraturando o punho.

Embora as ligações e conexões são essenciais e nos permitem o acesso à tecnologia, a instalação do número de pontos muito acima do permitido, bem como as ligações clandestinas e os fios esquecidos têm sido um grave problema.

Pensando em minimizar o problema, a parlamentar Ivany Azevedo requereu ao prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes (Delegado KIQ) e à secretaria competente uma revisão e adequação da infraestrutura da rede elétrica e de telecomunicações.

No documento, a vereadora indaga quais as medidas estão sendo tomadas para solucionar o problema dos fios soltos e pendurados em vias públicas e o prazo para as ações corretivas.

“É importante que sejam tomadas medidas urgentes para corrigir esta situação, evitando possíveis acidentes e garantindo à segurança e o bem-estar de todos os cidadãos”, afirma Ivany.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí