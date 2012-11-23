Vereadora propõe estudos para calçamento na entrada do Jardim Oásis

Durante a leitura do expediente da sessão ordinária da Câmara Municipal de Paranavaí realizada nesta segunda-feira (1º), a vereadora Professora Ivany Azevedo apresentou a Indicação n.º 158/2026, solicitando ao Poder Executivo estudos para a implantação de calçamento na Avenida José Felipe “Tequinha”, na entrada do Jardim Oásis, no trecho compreendido entre o imóvel de número 251 e o Condomínio Terra de Santa Cruz, em ambos os lados da via.

A proposta atende a uma reivindicação de moradores e usuários da região, que apontam a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana local. Segundo a justificativa da parlamentar, a obra contribuirá para aumentar a segurança, a acessibilidade e as condições de tráfego para pedestres e motoristas, além de colaborar para a valorização e o desenvolvimento do bairro.

“Recebemos diversas solicitações dos moradores do Jardim Oásis, que convivem diariamente com as dificuldades causadas pela ausência de calçamento nesse trecho. Nossa indicação busca sensibilizar a administração municipal para que sejam realizados os estudos necessários e, futuramente, a obra possa ser realizada garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive e circula por esta região”, afirmou professora Ivany.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí