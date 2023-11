Vereadora recomenda criação de farmácia 24 horas para atender munícipes

Com o intuito de minimizar um dos mais graves problemas de saúde que é a distância entre o diagnóstico e o tratamento, a vereadora professora Ivany apresentou ao Executivo Paranavaiense, indicação em que sugere estudos para a criação de uma farmácia 24 horas, na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA.

Segundo a justificativa da proposta, nos dias de feriado e finais de semana, embora o paciente com sintomas moderados a grave, procurem a UPA para serem atendidos, muitos saem com a receita médica, mas não têm condições financeiras para comprar o medicamento.

“Estas pessoas que são desprovidas economicamente precisam optar em comprar o medicamente e faltar algo em casa, como até um alimento, ou esperar o próximo dia útil para ter acesso ao remédio, muitas vezes agravando ainda mais a saúde”, explicou Ivany.

A vereadora ainda recomenda à Secretaria Municipal da Saúde a implantação de uma relação de medicamentos emergenciais, os quais devem constar na relação vigente do Sistema Único de Saúde, SUS, para compor a farmácia 24hs, com funcionamento ininterrupto, e finaliza que tal implementação contribuirá com o tratamento e a saúde do munícipe.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí