Vereadora solicita instalação de UBS no Jardim Oásis

A parlamentar Ivany Azevedo, preocupada com o acesso à saúde dos moradores do Jardim Oásis, em Paranavaí, solicitou nesta semana do Governo Municipal, por meio de indicação, estudos para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Na justificativa da matéria, a propositora alega que houve um crescimento na demanda por serviço na área da saúde nos últimos anos, principalmente porque antes muitos bairros eram pouco habitados.

“É importante que a arquitetura das UBSs se integre em comunidades que estão crescendo e se desenvolvendo. É o caso do Jardim Oásis, que necessita desse acesso, com rápida acessibilidade ao cuidado, prevenção e manutenção da saúde da população, garantindo qualidade de vida e bem-estar, bem como tratamento adequado a quem necessita de cuidados especiais”, afirma Ivany.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí