Vereadoras apresentam proposta que garante aleitamento materno durante concurso público

No mês Nacional do Aleitamento Materno, também conhecido como Agosto Dourado, as vereadoras Maria Clara Gomes, professora Cida Gonçalves, Fernanda Zanatta e Zenaide Borges, apresentaram projeto que garante o direito das mães amamentarem seus filhos, até os seis meses de idade, durante a aplicação de provas de concursos públicos da administração direta e indireta de Paranavaí.

A proposta assegura este direito, desde que seja realizada prévia solicitação à instituição organizadora, e que na data do concurso apresente a certidão de nascimento do bebê.

“Queremos favorecer a participação da mulher nos concursos públicos e proteger a correta alimentação de bebês, pois o leite materno fortalece a imunidade, dá segurança e tranquilidade, tem características bioquímicas já conhecidas pelo organismo da criança, evitando o surgimento de alergias, além de ajudar no desenvolvimento devido ao esforço para mamar, reduzir cólicas, combater anemias, impulsionar o desenvolvimento cognitivo e desenvolver a arcada dentária, entre tantos benefícios estudados e comprovados”, explicou Maria Clara.

Para tal concessão, a mãe deverá indicar um acompanhante que entrará no local até o limite estabelecido para o fechamento dos portões, e ficará responsável pela guarda da criança, em sala reservada. A amamentação poderá ser concedida a cada intervalo de duas horas, por até trinta minutos, por filho, e o tempo destinado será compensado durante a realização da prova, em igual período.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí