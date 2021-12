Vereadoras assumem mandato na Câmara de Paranavaí

Maria Clara Gomes e Zenaide Borges assumiram o mandato de vereadoras do Poder Legislativo de Paranavaí, em cumprimento a decisão da Justiça Eleitoral.

As parlamentares profeririam o juramento, posteriormente, assinaram o termo e as declarações de bens e de inexistência de incompatibilidade, na cerimônia da posse, que aconteceu esta segunda-feira (6/12).



Vereadoras Maria Clara Gomes e Zenaide Borges assumem mandato na Câmara de Paranavaí





No discurso da Servidora Pública Municipal, Zenaide, 60 anos, ela falou sobre respeito. “Minha função é servir a população em qualquer lugar que eu esteja. Somos vereadores e vereadoras eleitos e temos que saber qual é o nosso papel na sociedade, só assim teremos a cidade que queremos, para nós e futura geração. Tenho orgulho da mulher que sou”, expressou.

Em seguida, a estudante de Direito, Maria Clara, 20 anos, também fez o uso da palavra. “Confesso ser honroso e de imenso prazer estar aqui e a partir desse momento compartilhar com vocês interesses que atendam nossa população paranavaiense. Vim a este pleito para somar e atender objetivos coletivos em nossa linda Paranavaí. Sinto-me abençoada em compor essa Casa Legislativa”, completou.

Autoridades, familiares e amigos marcaram presença durante a solenidade.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí