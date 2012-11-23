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Vereadores aprovam projeto que oficializa denominação da Praça dos Pioneiros

Publicado em 12 de Junho de 2026

  

Os vereadores da Câmara Municipal de Paranavaí aprovaram por unanimidade, em segundo turno, nesta semana, o Projeto de Lei n.º 011/2026, de autoria do vereador Josival Moreira, que ratifica oficialmente a denominação da Praça dos Pioneiros, localizada entre as ruas Manoel Ribas, Luiz Spigolon, Antônio Felipe e Edson Martins.

De acordo com o projeto, a medida tem como objetivo regularizar juridicamente uma denominação já amplamente reconhecida pela população e utilizada há décadas para identificar um dos espaços públicos mais tradicionais da cidade.

Na justificativa apresentada, o autor destaca que a praça foi construída sobre a área do antigo Estádio Natal Francisco e se consolidou ao longo dos anos como um importante ponto de convivência, lazer e preservação da memória local. Com aproximadamente 23 mil metros quadrados, o espaço conta atualmente com quadra de areia, parque infantil, áreas de caminhada e, após recente revitalização, uma vila gastronômica.

Segundo o vereador Josival Moreira, a iniciativa busca valorizar a história do município e reconhecer a contribuição daqueles que participaram da construção de Paranavaí.

“A Praça dos Pioneiros já faz parte da identidade da nossa cidade e é conhecida assim por gerações de paranavaienses. Este projeto garante o reconhecimento oficial de um nome que preserva a memória dos homens e mulheres que ajudaram a construir Paranavaí, fortalecendo nosso patrimônio histórico e cultural”, afirmou o vereador.

Ainda conforme a justificativa do projeto, a oficialização do nome também contribuirá para evitar divergências administrativas, garantir uniformidade em documentos e registros públicos e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí






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