Vereadores aprovam projeto que oficializa denominação da Praça dos Pioneiros

Os vereadores da Câmara Municipal de Paranavaí aprovaram por unanimidade, em segundo turno, nesta semana, o Projeto de Lei n.º 011/2026, de autoria do vereador Josival Moreira, que ratifica oficialmente a denominação da Praça dos Pioneiros, localizada entre as ruas Manoel Ribas, Luiz Spigolon, Antônio Felipe e Edson Martins.

De acordo com o projeto, a medida tem como objetivo regularizar juridicamente uma denominação já amplamente reconhecida pela população e utilizada há décadas para identificar um dos espaços públicos mais tradicionais da cidade.

Na justificativa apresentada, o autor destaca que a praça foi construída sobre a área do antigo Estádio Natal Francisco e se consolidou ao longo dos anos como um importante ponto de convivência, lazer e preservação da memória local. Com aproximadamente 23 mil metros quadrados, o espaço conta atualmente com quadra de areia, parque infantil, áreas de caminhada e, após recente revitalização, uma vila gastronômica.

Segundo o vereador Josival Moreira, a iniciativa busca valorizar a história do município e reconhecer a contribuição daqueles que participaram da construção de Paranavaí.

“A Praça dos Pioneiros já faz parte da identidade da nossa cidade e é conhecida assim por gerações de paranavaienses. Este projeto garante o reconhecimento oficial de um nome que preserva a memória dos homens e mulheres que ajudaram a construir Paranavaí, fortalecendo nosso patrimônio histórico e cultural”, afirmou o vereador.

Ainda conforme a justificativa do projeto, a oficialização do nome também contribuirá para evitar divergências administrativas, garantir uniformidade em documentos e registros públicos e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí