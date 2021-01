Vereadores conversam com secretária de Educação sobre retorno as aulas

Na tarde desta última quinta-feira, 21/1, os vereadores da Câmara de Paranavaí se reuniram com a secretária de Educação, Adélia Paixão, para saber como será o retorno as aulas da rede municipal de ensino. Ainda ontem, foi publicado no Diário Oficial do Estado, decreto, assinado pelo governador Ratinho Júnior, que permite o retorno das aulas presenciais em todo o Paraná.

Desde o dia 20 de março de 2020, para tentar atenuar o contágio pela Covid-19, as aulas presenciais foram paralisadas.

Segundo Adélia, a volta às aulas presenciais será gradativa e escalonada, de forma segura, obedecendo critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde, como distanciamento de 1,50 metros, aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool 70%, além de intercalação nos horários de entrada e saída, intervalos e recreios. “O retorno será híbrido/misto, com aulas presenciais escalonadas e remotas diariamente, e os pais terão a opção de enviar ou não seus filhos, já que a adesão é facultativa”, explicou a secretária.

Os primeiros alunos a retornarem as atividades são do 4º e 5º no dia 08 de fevereiro. No dia 18, voltam o 2º e 3º ano, e já no dia 22, estudantes do Infantil 5 e 1º ano. Já as demais turmas retomam as atividades em março. Em relação aos menores de dois anos não há previsão.

“O plano de retorno as aulas foi bem elaborado e baseado em protocolos de segurança, higiene e saúde, por isso não vai colocar nossas crianças em risco. Entendemos a necessidade do retorno, concordamos e nos preocupamos com isso. Mas este plano deve ser reavaliado periodicamente para que possamos avançar e voltar aos poucos a normalidade da educação”, disse o presidente da Casa de Leis, vereador Leônidas Fávero Neto.

Estavam ainda presentes os parlamentares Amarildo Costa, Cida Gonçalves, Luís Paulo Hurtado e Valmir Trossini.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí